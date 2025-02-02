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Alperen Şengün'ün ailesinde "All-Star mutluluğu"

Alperen Şengün'ün gösterdiği başarılarla Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna seçilmesi ailesini gururlandırdı.

Gültekin Yetgin  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Alperen Şengün'ün ailesinde "All-Star mutluluğu" Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

Şengün'ün Giresun'da yaşayan babası Kemal ve annesi Ayşe Şengün, çocuklarının All-Star organizasyonuna seçilen hem ikinci hem de en genç Türk basketbolcu olmasının haklı gururunu yaşıyor.

Aile bugünlerde 12 yaşında Banvit altyapısına gitmek için yanlarından ayrılan milli basketbolcunun yakaladığı başarıyla seviniyor.

Uzun yıllar balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Kemal Şengün, AA muhabirine, oğlunun küçük yaşlardan itibaren çok sevecen ve sevgisini herkesle paylaşan bir karaktere sahip olduğunu söyledi.

Şengün, kendisinin de bir süre basketbol oynadığını anlatarak "Oğlumun basketbol ile tanışması antrenör Salim Taslı ile oldu. Benim de basketbola olan ilgim ve sevgim oğlumu böyle bir yola sevk etti." dedi.

Milli basketbolcunun Banvit altyapısına kabul edilme sürecini anlatan Şengün, şöyle devam etti:

"İlk seçmede kendini belli etti. Tekrar Giresun'a döndük çocuk korkmasın diye yani yaşı daha küçük. Geldikten bir hafta sonra hem sevinç var hem de hüzün vardı. Çocuğumuzu oraya göndereceğiz, tam da sevgi çağı, ailenin bir arada olması gerek, ikilemde kaldık. Çevremden bana dediler ki 'sen bu çocuğu nasıl gönderiyorsun, yakın bir yer de değil 1100 kilometre uzakta'. Bir çocuktan ayrı kalmak anne baba için zor oluyor ama biz o süreçte de hep şunu düşündük, Giresun'da kalsa basketbolda çok ileri gitmeyeceğini biliyorduk. O zaman Banvit bir ekoldü, oraya kabul edilmesi bizim için bir sevinç oldu."

Şengün, çocuklarıyla her zaman gurur duyduklarını anlatarak "Çocuğumuzla bu şekilde gurur duyacağımızın hayalini bile kuramazken şimdi onu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bencil olmayan bir yapısı var "

Alperen'in takımı için mücadele eden bir oyuncu olduğunu dile getiren Şengün, şunları kaydetti:

"Bencil tarafı hiç yok, bencil olmayan bir yapısı var bu da onu öne çıkarıyor. Kendisi atabilecekken ondan daha müsait biri varsa mutlaka ona o topu vermek gibi bir duygusu var. Bu da aslında her oyuncuda olan bir şey değil. Hemen karar verip pas verecekse pasını atıyor, sayı atacaksa sayı atıyor. Bunlar star dediğimiz oyunculardaki ışıklar, bu ışıkları o çocukken veriyordu. Şimdi aynı şeyi NBA'de de yapıyor. All-Star'a çok sayı atmasından değil, verimlilik puanının yüksek olmasından, çok çeşitli olmasından seçildi."

Kemal Şengün, oğlunun çabuk uyum sağlayan biri olduğunu, ABD'nin de kültürüne çok zaman geçmeden adapte olduğunu dile getirdi.

Milli basketbolcunun gelişen bir oyuncu olduğunu ifade eden Şengün, "Çocuğumuzun yaptığı şeyler kolay değil, normal gibi görünüyor ama normal değil. Ben daha beklerdim ki 24-25 yaşlarında bu başarıları gösterecek ama çocuğumuz daha 20 yaşında, 22 yaşında bu kulvarda kendini güzel götürüyor." diye konuştu.

Şengün, oğlunun daha da iyi olacağını düşündüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Durmak yok. Durduğun anda zaten bitersin ya da 'oldum' dediğin anda bitersin. Şu anda bir çok şeye sahip ama asıl önemli olan şu anki nesil onu zaten biliyor ama bundan sonraki nesiller de onun adını anacağını düşünüyorum."


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