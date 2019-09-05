ABD, Japonya'yı farklı geçti
2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında ABD, Japonya'yı 53 sayı farkla 98-45 yendi. Bu sonuçla birlikte Japonya üst üste üçüncü kez mağlup oldu.
Şanghay
2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında ABD, Japonya'yı 53 sayı farkla 98-45 yendi.
ABD 3 maçını da kazanarak lider olarak 2. tura yükselirken, Japonya üst üste üçüncü kez mağlup oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.