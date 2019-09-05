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ABD, Japonya'yı farklı geçti

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında ABD, Japonya'yı 53 sayı farkla 98-45 yendi. Bu sonuçla birlikte Japonya üst üste üçüncü kez mağlup oldu.

Ercan Doğan   | 05.09.2019
ABD, Japonya'yı farklı geçti

Şanghay

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında ABD, Japonya'yı 53 sayı farkla 98-45 yendi.

ABD 3 maçını da kazanarak lider olarak 2. tura yükselirken, Japonya üst üste üçüncü kez mağlup oldu.

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