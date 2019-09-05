FIBA Dünya Kupasında ikinci tura yükselen son takım Yunanistan
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası F Grubu son maçında Yunanistan, Yeni Zelanda'yı 103-97 yendi. Bu sonucun ardından 2. tura yükselen son takım Yunanistan oldu.
Şanghay
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası F Grubu son maçında Yunanistan, Yeni Zelanda'yı 103-97 yendi.
Grupta iki galibiyete ulaşan Yunanistan, 2. tura yükselen son takım oldu.
F Grubu'nu son 2 sırada bitiren Yeni Zelanda ve Karadağ, E Grubu'nun son iki sırasındaki Türkiye ve Japonya ile aynı klasman grubunda mücadele edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.