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FIBA Dünya Kupasında ikinci tura yükselen son takım Yunanistan

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası F Grubu son maçında Yunanistan, Yeni Zelanda'yı 103-97 yendi. Bu sonucun ardından 2. tura yükselen son takım Yunanistan oldu.

Ercan Doğan   | 05.09.2019
FIBA Dünya Kupasında ikinci tura yükselen son takım Yunanistan

Şanghay

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası F Grubu son maçında Yunanistan, Yeni Zelanda'yı 103-97 yendi.

Grupta iki galibiyete ulaşan Yunanistan, 2. tura yükselen son takım oldu.

F Grubu'nu son 2 sırada bitiren Yeni Zelanda ve Karadağ, E Grubu'nun son iki sırasındaki Türkiye ve Japonya ile aynı klasman grubunda mücadele edecek.

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