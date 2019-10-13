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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Trump'tan YPG/PKK'ya çekilme çağrısı

ABD Başkanı Trump, "Kürtlerin (YPG/PKK) Türkiye sınırı boyunca 22 mil, 30 kilometrelik alandan çekilme eğilimdeler ve bu iyi bir şey." dedi.

Kasım İleri   | 13.10.2019
Trump'tan YPG/PKK'ya çekilme çağrısı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü YPG/PKK’nın Türkiye sınırından çekilme eğiliminde olduğunu ve örgütün çekilmesini umduğunu ifade etti.

Washington’da seçmenlerle bir araya gelen Trump, ABD askerlerini Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekme kararını değerlendirdi.

Geçen yıl "Irak ile Bölgesel Kürt yönetimi arasında kaldığını" ifade eden Trump bu sefer de "Türkiye ile YPG/PKK arasında kaldığını" ifade etti.

Trump, "Kürtler (YPG/PKK) Türkiye sınırı boyunca 22 mil, 30 kilometrelik alandan çekilme eğilimdeler ve bu iyi bir şey. Bırakın onların (Türklerin) sınırları onların olsun." diye konuştu.

ABD askerlerini bölgeden çekme kararını da değerlendiren Trump, "Kendi sınırımızı koruyamazken askerimizi Türkiye Suriye sınırında 50 yıl daha tutmamalıyız." dedi.

Kararı ne olursa olsun medyanın hedefi olacağını belirten Trump, "Aksine karar verseydim. Kalacağız, savaşacağız ve Türkiye’yi yeneceğiz deseydim yine, ne karar aldığıma bakılmaksızın nefret edeceklerdi." ifadesini kullandı.

YPG/PKK terör örgütünün çekilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Umarım çekilirler çünkü uçağınız yoksa savaş uçağı olan bir gücü yenmek çok zor." diye konuştu.

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