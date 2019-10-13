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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye sınırındaki yoğun savaşta yer almamanın çok akıllıca olduğunu belirtti.

Dildar Baykan   | 13.10.2019
Trump'tan Suriye açıklaması

Washington DC

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye sınırındaki yoğun savaşta yer almamak çok akıllıca.” ifadesini kullandı.

Başkan Trump, "Bizi Orta Doğu’da 'yanlışlıkla' savaşa sürükleyenler, hala savaşmamız için baskı yapıyor. Onların, ne kadar kötü bir karar verdiklerine dair hiçbir fikri yok. Neden savaş ilanı için talepte bulunmuyorlar?” değerlendirmesinde bulundu.

İki yıl önce Irak'ın Suriye'nin farklı bölgesinde Kürtler (YPG/PKK) ile savaşa gidecekken birçok insanın kendisinden Irak'a karşı Kürtlerin yanında savaşmalarını istediğini belirten Trump, "Onlara 'hayır' dedim ve Kürtler savaşı iki kez bıraktı. Şimdi de aynı şey Türkiye ile oluyor. Kürtler ve Türkiye uzun yıllardır savaşıyor. Türkiye, PKK'yı tüm terör örgütlerinin en kötüsü olarak görüyor. Başkaları bu savaşa girip, bir tarafın yanında savaşmak isteyebilir. İsteyen savaşabilir!" ifadelerini kullandı.

Trump, Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerini de vurgulayarak "Sonu gelmeyen savaşlar!" ifadesini paylaşımına ekledi.

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