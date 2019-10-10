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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında çocuklar yaralandı

Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar'daki evlerinde oynayan iki kardeşe isabet etti.

Kerem Kocalar   | 10.10.2019
Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında çocuklar yaralandı Fotoğraf: Kerem Kocalar / AA

Şanlıurfa

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar ilçesindeki evlerinde oynayan iki kardeşin yaralanmasına neden oldu.

YPG/PKK işgalindeki Rasulayn'dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar'daki 3 eve isabet etti.

Saldırıda evlerden birinde oynayan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş yaralandı.

Yaralı çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Bu arada, saldırının ardından terör unsurlarının bulunduğu bölgelere obüs atışı sesleri duyuldu.

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