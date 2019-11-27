Tel Abyad Hastanesi onarıldı
Milli Savunma Bakanlığı, "Hizmete sunulan Tel Abyad Hastanesi doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor." açıklamasında bulundu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve devlet kurumlarınca onarıldığını bildirildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, TSK ve devlet kurumlarımızın destekleriyle onarıldıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor. pic.twitter.com/YOMXrO3r9y— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2019
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, TSK ve devlet kurumlarımızın destekleriyle onarıldıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.