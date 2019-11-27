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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Tel Abyad Hastanesi onarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, "Hizmete sunulan Tel Abyad Hastanesi doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor." açıklamasında bulundu.

Fırat Taşdemir   | 27.11.2019
Tel Abyad Hastanesi onarıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve devlet kurumlarınca onarıldığını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, TSK ve devlet kurumlarımızın destekleriyle onarıldıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor."

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