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İçişleri Bakanı Soylu konuşuyor
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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

PKK/YPG'den Rasulayn'da saldırı

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelin şehit olduğu, 5 personelin yaralandığı bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 27.10.2019
PKK/YPG'den Rasulayn'da saldırı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir."

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