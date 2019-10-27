PKK/YPG'den Rasulayn'da saldırı
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelin şehit olduğu, 5 personelin yaralandığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Barış Pınarı Harekatı alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir."
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Barış Pınarı Harekâtı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir.https://t.co/KbT0GwSmFh#MSB #TSK pic.twitter.com/3eTKnrO3I5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2019