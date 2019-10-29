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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

'Ortak devriye önümüzdeki günlerde başlayacak'

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye ile Rusya'nın Güvenli Bölge'de ortak askeri devriyeye yakın zamanda başlayacağını bildirdi.

Enes Kaplan   | 29.10.2019
'Ortak devriye önümüzdeki günlerde başlayacak'

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Rusya'nın Güvenli Bölge'de ortak askeri devriyeye yakın zamanda başlayacağını bildirdi.

Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'yarından itibaren Rusya ile görüşmeler olacak' dedi. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Akar, "Devam ediyor, dün geldiler askeri heyetler çalıştı, bugün de çalıştılar, yarın da çalışacağız. Ayın 22'sinde Rusya'da yaptığımız mutabakatın taktik ve tekniğini konuşuyoruz, nasıl uygulayacağız araziye... Gayet güzel gidiyor görüşmeler, konuşmalar. Bunlar sonuçlandığı zaman da sizlerle paylaşacağız." yanıtını verdi.

"Ortak devriye konusunda bir zamanlama var mı?" sorusu üzerine Akar, "Önümüzdeki günlerde, kısa süre sonra başlayacak, onda sorun yok." dedi.

"O zaman buradaki görüşmelerin ardından mı netleşecek?" sorusuna Akar, "Tabii onu konuşuyorlar arkadaşlarımız, onu tartışıyorlar." yanıtını verdi.

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