Euro
6.47
Dolar
5.85
BIST 100
99,482.08
Altın
1,483.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış Pınarı Harekatı devam ediyor
logo
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

MSB: Kamışlı ve Derik'te TSK'ya ait operasyon unsuru yok

Milli Savunma Bakanlığından, "Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberler akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır." ifadesi paylaşıldı.

Sarp Özer   | 11.10.2019
MSB: Kamışlı ve Derik'te TSK'ya ait operasyon unsuru yok

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından, "Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberler akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır." ifadesi paylaşıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

İmran Han Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı desteğini iletti

İmran Han Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı desteğini iletti

MSB: Kamışlı ve Derik'te TSK'ya ait operasyon unsuru yok

Batı'nın YPG tezleri manipülasyon

'Harekatın başarısı için hükümetimizin yanındayız'

'Harekatın başarısı için hükümetimizin yanındayız'
'YPG/PKK her alanda bizlere zulmetti'

'YPG/PKK her alanda bizlere zulmetti'
Hamas'tan, İsrail'in Türkiye'yi karalama kampanyasına tepki

Hamas'tan, İsrail'in Türkiye'yi karalama kampanyasına tepki