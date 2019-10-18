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Kurumsal Haberler, Barış Pınarı Harekatı

Medya-İş Sendikasından sınır hattına ziyaret

Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde görev yapan gazetecileri ziyaret etti.

Volkan Kaşik   | 18.10.2019
Medya-İş Sendikasından sınır hattına ziyaret Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Şanlıurfa

Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı ve Genel Sekreter Cemal Sonsay ile Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir'den oluşan heyet, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde temaslarda bulundu.

Ceylanpınar ilçesine giden heyet, burada harekatı takip eden Anadolu Ajansı (AA) ekipleriyle bir araya geldi.

AA Yurt Haberler Editörü Muharrem Aksakallı ve AA Gaziantep Bölge Müdürü Salih Bilici'den sahada yürütülen çalışmalara ilişkin detaylı bilgi alan heyet, harekat kapsamında özveriyle görev yapan ekiplere moral vermek ve destek olmak için bölgeye geldiklerini söyledi.

Daha sonra Akçakale ilçesine geçen Ballı, Sonsay ve Özdemir, burada da sınırın sıfır noktasında incelemede bulundu.

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