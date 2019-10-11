Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor

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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Barı Pınarı Harekatı'nda 3. gün

Harekat kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor. Teröristler TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.

Mehmet Akif Parlak   | 11.10.2019
Barı Pınarı Harekatı'nda 3. gün

Şanlıurfa

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor.


Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor.

277 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 277 olduğu kaydedildi.

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