Euro
6.49
Dolar
5.82
BIST 100
94,896.23
Altın
1,492.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

ABD Senatosundan Suriye tasarısına engel

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla Beyaz Saray'ın "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla sunulan ve dün Temsilciler Meclisinde kabul edilen karar tasarısının oylanmasını engelledi.

Dildar Baykan   | 17.10.2019
ABD Senatosundan Suriye tasarısına engel

Washington

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı devam eden "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla Beyaz Saray'ın "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısının Senato'da oylanmasını engelledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına tepki olarak sunulan ve ABD Temsilciler Meclisinde dün oy çokluğuyla geçen karar tasarısı bugün ABD Senatosu'na geldi.

Cumhuriyetçi Senatör Paul, oylamayı engelledi. Paul, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bu tasarıya karşı çıktım, çünkü hiçbir soruna çözüm sunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu karar tasarısında, Trump'ın Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK hedeflerine karşı başlattığı askeri harekata yönelik çekilme kararı eleştiriliyor, ayrıca Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG/PKK hedeflerine yönelik operasyonu durdurma çağrısı yapılıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suud medyası PKK yayın organı gibi
Taliban'la barış müzakerelerinde girilen açmaz ve Afganistan'ın geleceği
Türk Keneşi’nin 10. yılı: Kazanımlar, sorunlar, beklentiler
UEFA'nın çifte standardı
Barış Pınarı Harekatı İran'da karşıt grupları birleştirdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

BM, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

ABD Senatosundan Suriye tasarısına engel

Türkiye-ABD anlaşmasının detayları

Türkiye-ABD anlaşmasının detayları
Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi
Lavrov ve Zarif Suriye meselesini görüştü

Lavrov ve Zarif Suriye meselesini görüştü