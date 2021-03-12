Azerbaycan ordusu tatbikat yapacak
Terörist gruplarla mücadele eğitimlerinin verileceği tatbikatta 10 bin asker, 100 tank ile zırhlı araç, 200 çeşit füze ve top sistemi, 30 uçak ve helikopter yer alacak.
Bakü
Azerbaycan ordusu, 10 bin askerin katılacağı tatbikat düzenleyecek.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 15 Mart'ta tatbikat düzenleneceği bildirildi. Dağlık arazilerde yapılacak tatbikatta, 10 bin asker görev yapacak.
Tatbikatta ayrıca 100 tank ile zırhlı araç, 200 çeşit füze ile top sistemi, 30 uçak ve helikopter, insansız hava araçları da yer alacak.
Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin verileceği tatbikat, 18 Mart'a kadar devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.