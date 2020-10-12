Euro
9.33
Dolar
7.90
BIST 100
1,176.70
Altın
1,923.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 3 İHA'sını düşürdü

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 12.10.2020
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 3 İHA'sını düşürdü

Baki

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz ili yönünde Ermenistan ordusuna ait 2 İHA'nın vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, saat 10.00 civarında da cephe hattının Ağdam ili yönünde Ermenistan'a ait bir İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Serulle'den Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesine övgü
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 312 bini aştı
Meslek lisesi maske ve dezenfektan üretimini 5'e katladı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 754 bini aştı
Araştırmaya göre Kovid-19 cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcı kalabiliyor

Benzer haberler

Azerbaycan'ın kazanımları Ermenistan'ın stratejisini bozdu

Azerbaycan'ın kazanımları Ermenistan'ın stratejisini bozdu

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 3 İHA'sını düşürdü

Azerbaycanlı Türkler, Dağlık Karadağ'daki bölgelerine bir an önce dönmeyi bekliyor

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese uyma çağrısı

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese uyma çağrısı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürdü
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Minsk Grubu ile Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Minsk Grubu ile Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini görüştü