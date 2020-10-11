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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

AB, Dağlık Karabağ'da ateşkese uyulması çağrısı yaptı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese uyma çağrısında bulundu.

Ömer Tuğrul Çam   | 11.10.2020
AB, Dağlık Karabağ'da ateşkese uyulması çağrısı yaptı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel,  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan insani ateşkesin gerginliğin düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"Tarafları ateşkese uymaya çağırıyorum." ifadesini kullanan Michel, şiddet kullanılmasından ve sivillerin tehlikeye atılmasından kaçınılması gerektiğini belirtti.

Michel, taraflar arasında ön şartsız müzakerelerin vakit kaybedilmeden başlaması gerektiğini ifade etti.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

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