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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

AA, Ermenistan'ın Terter'e saldırısını drone ile görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA), Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Terter kent merkezine gerçekleştirdiği yoğun topçu atışlarını görüntüledi.

İdiris Okuduci   | 13.10.2020
AA, Ermenistan'ın Terter'e saldırısını drone ile görüntüledi

Tartar

Anadolu Ajansı'nın (AA) görüntülerinde, Dağlık Karabağ'daki çatışma hattına yakın ve 27 Eylül'den bu yana Ermenistan'a bağlı silahlı güçlerin hedefindeki Terter'e yönelik topçu saldırıları dikkati çekiyor. 

Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarını hedef alan topçu atışlarının rastgele, sivillere ait evlere isabet ettiği görülüyor.

Kente düşen top atışları, drone ile havadan anbean kaydedildi. Kent sakinleri, Ermenistan'ın sabah saatlerinden bu yana kenti hedef aldığını ifade etti.

Siviller, olası top atışından korunmak için güvenli sığınaklarda bekliyor.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 13 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle 42 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiğini, 206 sivilin yaralandığını bildirmişti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırmaya devam etmişti.

Ermenistan ve Azerbaycan, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören, insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ancak Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

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