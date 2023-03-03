Dolar
18.90
Euro
20.03
Altın
1,854.86
ETH/USDT
1,570.60
BTC/USDT
22,414.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Ulusal Staj Programı'na 13 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Ulusal Staj Programı, deprem felaketi nedeniyle yeni başvurulara ve şehir tercihi güncellemelerine açıldı.

Ferdi Türkten   | 03.03.2023
Ulusal Staj Programı'na 13 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvuruda bulunamayan veya son başvuru tarihini kaçıran gençler yeni başvuru yapabilecek. Başvurusunu tamamlayan adaylar ise il/ilçe tercihlerini 13 Mart'a kadar kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden seçebilecek.

Söz konusu duyuru, Ofisin sosyal medya hesabında da yer alırken, "#SeninİçinSeferbiriz!" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Deprem felaketi nedeniyle Ulusal Staj Programı'nı yeni başvurulara ve şehir tercihi güncellemelerine açıyoruz." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1112 yaralının tedavisi devam ediyor
Azerbaycan yardım ekibi Kahramanmaraş'ta depremzedeler için sahada
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere 23 milyon öğün yemek verildi
Bakan Kurum Doğanşehir'de 349 kalıcı afet konutunun inşasına ilişkin bilgi verdi
Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'nin 12 belediyesi, afetzedeler için seferber oldu

Benzer haberler

Ulusal Staj Programı'na 13 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek

Ulusal Staj Programı'na 13 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet