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Gündem, Asrın felaketi

SunExpress'in "hava köprüsü"yle ilk yardım uçağı Antalya'da

SunExpress'in Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Türkiye-Almanya arasında oluşturduğu "hava köprüsü" ile yardımları taşıyan ilk uçağı Antalya'ya geldi.

Süleyman Elçin   | 21.02.2023
SunExpress'in "hava köprüsü"yle ilk yardım uçağı Antalya'da Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, deprem bölgesine yardımların devamını sağlamak amacıyla Almanya ile Türkiye arasında "hava köprüsü" oluşturdu.

Bu kapsamda, DPD, FIEGE, time:matters, CB Customs Broker GmbH ve Lufthansa Cargo işbirliğiyle Almanya'dan bağışlanan ihtiyaç malzemeleri SunExpress'in özel kargo uçağıyla Antalya Havalimanı'na getirildi.

Uçaktaki battaniye, hijyen ve gıda gibi 10 ton insani yardım, yer hizmetleri ekibi tarafından uçaktan indirilerek depoya konuldu. Yardımların buradan tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.

Lojistik koordinasyonu, FIEGE Grubu'nun lojistik merkezleri ve time:matters aracılığıyla sağlanacak bağışların, SunExpress ve Lufthansa Cargo ile haftada birkaç kez düzenlenecek özel seferlerle Frankfurt'tan Antalya'ya getirilmeye devam edeceği ve AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı kaydedildi.

"Hava köprüsü" ile deprem bölgesine 1000 tondan fazla yardım malzemesi taşınmasının öngörüldüğü bildirildi.

"Birlikte Destek Oluyoruz" inisiyatifi kapsamında deprem bölgesine yapılan bireysel bağışların, Almanya'daki 7 bin 500 DPD mağazasına teslim edilebildiği aktarıldı.

14 bin depremzedenin tahliyesi sağlandı

SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak ve vatandaşların tahliyesi amacıyla bugüne kadar toplam 306 özel uçuş gerçekleştirdi. Düzenlediği özel uçuşlarda yaklaşık 6500 arama-kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan şirket, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen yaklaşık 14 binden fazla kişinin bölgeden tahliyesini sağladı.

Şirket, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 200 ton yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı.

Deprem bölgesinden ücretsiz gerçekleştirdiği tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzatan hava yolu şirketinin Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlar için SunExpress web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz rezervasyon yapılabiliyor.

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