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Gündem, Asrın felaketi

Osmaniye'de okullar depremzedelerin hizmetinde

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentteki hasarsız okulları depremzedelerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Muzaffer Çağlıyaner   | 16.02.2023
Osmaniye'de okullar depremzedelerin hizmetinde Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Osmaniye

Albak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmaniye'deki okul binalarının deprem sınavından başarıyla geçtiğini belirtti.

Okulların büyük bölümünün depremden az hasarlı ya da hasarsız çıktığını aktaran Albak, "Osmaniye'de iki büyük deprem atlattık. Hamdolsun kamu binalarımız, okul binalarımız ayakta kaldı. Aslında büyük bir imtihan verdik bu konuda. Tespitlerimize göre 3 binamız yıkıldı." dedi.

Albak, Çardak ve Yeşilyurt köylerindeki eski okullar ile Kadirli'deki eski spor salonun yıkıldığını bildirerek, "Ağır hasarlı binalarımız da var. Okullarımızın 17'si ağır hasarlı. Bunlar da eski binalarımız. Bütün niyetimiz hızlı şekilde yaralarımızı sarıp, tamiratlarımızı yapıp, tekrar eğitim öğretime başlamak." diye konuştu.

"Okullarda tamirat için teknik öğretmenler grubu oluşturduk"

Osmaniye'de 400 okul, pansiyon ve spor salonu bulunduğunu, bunlardan hasarsız olanları depremzedelere açtıklarını kaydeden Albak, "Okullarımızı, pansiyonlarımızı vatandaşlara ve kamu görevlilerine açtık. Burada vatandaşımız barınıyor, mutfaklarımızdan çıkan yemekler vatandaşlara sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Albak, depremin ilk saatinden itibaren hızlı şekilde organize olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim olarak en büyük şansımız, meslek liselerimizin çok kuvvetli üretim kapasitelerinin olması. İnsan kaynağımız çok kuvvetli. Okullarımızdaki tamiratların hızlıca yapılabilmesi için teknik öğretmenler grubu oluşturduk. Hocalarımız gerekli tamiratları ve bakımları yapıyor. Usta bulmakta hiç zorlanmıyoruz çünkü teknik öğretmenlerimiz bu konuda çok iyi."


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