Dolar
18.91
Euro
20.18
Altın
1,842.65
ETH/USDT
1,564.30
BTC/USDT
22,385.00
BIST 100
5,415.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 12.40'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Sertan Usul  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremzede anne adayları Mersin'de 88 bebek dünyaya getirdi
Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda depremle oluşan hasar havadan görüntülendi
Diyanet personeli Kahramanmaraş'taki depremzedeleri yalnız bırakmıyor
Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciler depremzedelere yardım topladı
Deprem bölgesinde yürüttükleri çalışmaları bilimsel veriye dönüştürecekler

Benzer haberler

Depremzede anne adayları Mersin'de 88 bebek dünyaya getirdi

Depremzede anne adayları Mersin'de 88 bebek dünyaya getirdi

Kaderi depremlerle örülen "Teze Cami" asrın felaketine dayanamadı

Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda depremle oluşan hasar havadan görüntülendi

Arnavutluk'tan bir yardım tırı daha deprem bölgelerine doğru yola çıktı

Arnavutluk'tan bir yardım tırı daha deprem bölgelerine doğru yola çıktı
Diyanet personeli Kahramanmaraş'taki depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Diyanet personeli Kahramanmaraş'taki depremzedeleri yalnız bırakmıyor
Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciler depremzedelere yardım topladı

Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciler depremzedelere yardım topladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet