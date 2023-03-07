Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 12.40'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.