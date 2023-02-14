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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde altyapı çalışmaları başladı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde altyapı çalışmaları başladı.

Kemal Ceylan   | 14.02.2023
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde altyapı çalışmaları başladı

Corum

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin koordinatörlüğünde yürütülen çalışma kapsamında Çorum Belediyesine bağlı ekipler, Afşin'deki hasarlı altyapıyı onarıyor.

Ekipler, ana hatlardaki arızaları giderirken, kayıp ve kaçağı önlemek için yıkılan binalardaki tesisatın da ana hat ile bağlantısını kesmek için uğraşıyor.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AA muhabirine, su ve kanalizasyonla ilgili altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Çorum'dan ilçeye gelen altyapı ekiplerini gruplara bölerek iş dağılımı yaptıklarını belirten Yağbat, "Birer ekibimiz kanalizasyon altyapısındaki arızaları tespit edip gidermek üzere çalışıyor. Başka bir ekibimiz de ilçeye gelen seyyar tuvaletlerin kurulumu ile okul binalarındaki altyapı bağlantıları üzerine çalışıyor. Ayrıca yıkılan ya da ağır hasarlı binaların tesisatlarının ana hat ile bağlantıları yine ekiplerimizce kesiliyor." dedi.

İlçedekilerin tesisatla ilgili sorunlarını çözmek için de bir ekip görevlendirdiklerini dile getiren Yağbat, "Kimi vatandaşlarımız evinin bahçesine konteyner kurmuş, biz gidip tesisat bağlantılarını yapıyoruz." diye konuştu.

Kamu hizmetlerinin normale dönmesi için kamu binalarına öncelik verdiklerini aktaran Yağbat, "Öncelikle kamu binalarının, okulların, resmi dairelerin hazır hale getirilmesi gerekiyor. Okullardaki arızaları gidererek vatandaşlarımızın okul binalarında barınmalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yağbat, doğal gaz altyapısının onarılması için Çorum'dan 6 kişilik gönüllü ekibin çalışmaya başladığını, çalışmalarla birlikte bazı bölgelere doğal gaz vermeye başladıklarını kaydetti.

Afşin Belediyesi ekipleriyle birlikte çöp toplama hizmeti de verdiklerini bildiren Yağbat, teknik ekiplerin sürekli sahada çalıştığını vurguladı.

Yağbat, altyapıyla ilgili birçok sorunu hafta sonuna kadar çözmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

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