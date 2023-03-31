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Gündem, Asrın felaketi

İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları devam etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkımı için yürütülen çalışmalar sürdü.

Behçet Alkan, Sercan Küçükşahin  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları devam etti Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Hatay

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından yapılan çalışmalarda ağır hasarlı olduğu belirlenenler ile depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışması titizlikle yürütüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri kontrolünde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Mustafa Kemal, Sakarya ve Modernevler mahallelerindeki çalışmalar aralıksız devam etti.

Enkazdan çıkan molozlar, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek ilçe dışında belirlenen alanlara götürüldü.

Çalışmaları takip eden bina sakinleri, enkazda bir hatıraya ulaşabilme umuduyla bekleyişlerini sürdürdü.


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