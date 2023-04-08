Dolar
19.25
Euro
21.03
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,868.00
BTC/USDT
27,997.00
BIST 100
4,924.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Hatay'da depremzede çocuklar için kitabevi kuruldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, depremzede çocuklar için çadır kentte kitabevi oluşturuldu.

Halis Kalkan  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Hatay'da depremzede çocuklar için kitabevi kuruldu

Hatay

Dörtyol ilçesinde, İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Kemal Berktan Ortaokulu tarafından Ataşehir Kaymakamlığı aracılığıyla kurulan kitabevinde, depremzede çocukların yeniden sosyal hayata katılımı için kitap okuma, söyleşi, kukla oynatımı ve hikaye anlatım etkinlikleri düzenleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Psikososyal Destek ekibinden Büşranur Artan, sabahları kitap okuma etkinlikleriyle güne başladıklarını söyledi.

Öğleden sonra söyleşi düzenlendiğini aktaran Artan, "Daha sonra kitap okumayı bilmeyen çocuklarımız için kuklayla hikaye dinlemesi yapıyoruz. Çadır kentimizde günlük 150 öğrenci bizleri ziyaret ediyor." dedi.

Çadır kent müdürü Ömer Burgaç da kitabevinin kurulmasına katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Bu ilim yolculuğunda destek sunanlara minnettarız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bayburt'ta kazada hayatını kaybeden uzman çavuş ile eşi ve kızının cenazesi defnedildi
Suriye'nin kuzeyinde bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu'nun "Samsat" iddiasına Belediye Başkanı Fırat'tan yanıt
Mersin'de depremde hasar gören 8 katlı bina kontrollü yıkıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı paylaşımı

Benzer haberler

Hatay'da depremzede çocuklar için kitabevi kuruldu

Hatay'da depremzede çocuklar için kitabevi kuruldu

Hatay'da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

Doğanşehir'de enkazın tamamının bayrama kadar kaldırılması hedefleniyor

Depremin etkilediği Hatay'da hafriyat kamyonlarının yoğunluğu havadan görüntülendi

Depremin etkilediği Hatay'da hafriyat kamyonlarının yoğunluğu havadan görüntülendi
Çadır kentlerin yakınına kurulan geçici pazarlar halka kolaylık sağlıyor

Çadır kentlerin yakınına kurulan geçici pazarlar halka kolaylık sağlıyor
Gönüllü depremzede öğretmenler çadır okullarda öğrencileri geleceğe hazırlıyor

Gönüllü depremzede öğretmenler çadır okullarda öğrencileri geleceğe hazırlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet