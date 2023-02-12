Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,540.60
BTC/USDT
21,860.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ta Yeni Şehir Mahallesi Azerbaycan Bulvarı’ndaki bir enkazdan ses alan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çınar Apartmanının enkazından ses alan ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
logo
Asrın felaketi

Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki bir enkazda mahsur kalan kedi canlı olarak çıkarıldı.

Serkan Avci   | 12.02.2023
Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı Fotoğraf: Serkan Avci / AA

Hatay

Depremler nedeniyle yıkılan İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi Muhammer Aksoy Caddesi'ndeki Üçer Apartmanı'nın enkazında bir kedinin mahsur kaldığını fark eden AFAD ekipleri ve gönüllüler harekete geçti.

Gönüllü olarak kısa süre önce Konya'dan gelen 30 yaşındaki Mehmet Köroğlu, 00.50 sıralarında Scottish Fold cinsi kediyi enkazdan çıkardı.

Kediyi AFAD ekiplerine teslim eden Közoğlu, AA muhabirine, kediyi kurtardığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Közoğlu, kediyi kurtarmadan bir saat önce Konya'dan bölgeye geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Burada kedi var dediler. Kedi olunca burada kaldım. AFAD ekipleri üst tarafta kediyi almaya uğraşıyordu vinçle. Baktım kedi araya geldi bir anda. Hemen girdim o boşluktan kafasından yakalayarak çıkartıp AFAD ekiplerine teslim ettim. Çok mutluyum. O anki hissimi anlatamam. Çocuksu bir ruh vardı. Bu kediyi kurtarmak bize nasip oldu."

AFAD İzmir personeli Pınar Ertürk ise "Arkadaşlar enkazın içinde olduğunu fark etmişler. Biraz çabalar sonucunda sanırım korkudan saklandı. Daha sonra tekrar kendini gösterince kurtuldu." ifadesini kullandı.

Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Konteyner kentler kurmak için çalışmalara başladık'
THY'den bileti olan üniversite öğrencilerine iade ve değişim hakkı
Şanlıurfa'da asılsız "bina çöktü" ihbarına yasal işlem başlatıldı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama
Kahramanmaraş'ta enkaz altından bir kişi 140 saat sonra kurtarıldı

Benzer haberler

'Konteyner kentler kurmak için çalışmalara başladık'

'Konteyner kentler kurmak için çalışmalara başladık'

Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı

Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar

Milano'da Türk öğrenciler depremzedeler için seferber oldu

Milano'da Türk öğrenciler depremzedeler için seferber oldu
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama
Kuveyt'te depremzedeler için başlatılan kampanyada 67 milyon dolar toplandı

Kuveyt'te depremzedeler için başlatılan kampanyada 67 milyon dolar toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet