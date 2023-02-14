Dolar
18.85
Euro
20.24
Altın
1,862.04
ETH/USDT
1,503.10
BTC/USDT
21,757.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’taki Seçkinler Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş'ta Salman Zülkadiroğlu Bulvarı’nda bulunan Pınar Apartmanı'nın enkazından iki kişi yaralı olarak çıkarıldı. -VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da ekipler arama kurtarma faaliyeti yürütüyor.

Süleyman Elçin, Sergen Sezgin   | 14.02.2023
Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Hatay

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye gelen yerli ve yabancı ekipler, kentin çeşitli mahallerinde çalışmalarına devam ediyor.

Teknik cihazlarla dinlemelerin yapıldığı, zaman zaman da arama kurtarma köpeklerinin aramalara destek verdiği kentte, bir yandan enkaz kaldırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde yıkılan Madenoğlu Apartmanı'nın enkazında dün akşam saatlerinde ses teması kurulmasının ardında başlatılan kurtarma çalışmasını da sürdürüyor.

15 aylık kızını kaybeden baba: Bütün Antakya için ağlıyorum

Cebrail Mahallesi'ndeki enkazdan 35 saat sonra çıkarılan restoran işletmecisi Serdar Berber, AA muhabirine, enkazdan 7 yaşındaki oğlu Muhammet ve eşi Manav ile çıktığını ancak 15 aylık kızı Milay'ın vefat ettiğini, 83 yaşındaki annesi Nadire'nin ise yıkıntılar altında olduğunu söyledi.

Enkazda eli sıkıştığı için 2 parmağını kaybettiğini anlatan Berber, "Ekipler enkazda çalışıyor. 'Bir umut' diye bekliyoruz. Dua ediyoruz. Bütün Antakya için ağlıyorum, üzülüyorum, dua ediyorum. Allah vatandaşların da buradaki ekiplerin de yardımcısı olsun." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta depremin 198'inci saatinde iki kardeş enkaz altından çıkarıldı
Depremden kurtulan Hataylı ailenin bebeği Bartın'da dünyaya gözlerini açtı
Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 4 bin 575 yaralı taburcu edildi

Benzer haberler

Depremden kurtulan Hataylı ailenin bebeği Bartın'da dünyaya gözlerini açtı

Depremden kurtulan Hataylı ailenin bebeği Bartın'da dünyaya gözlerini açtı

Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Hatay'da üç bakanın başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı

Depremde Hatay'daki İngiliz Protestan Mektebi de hasar gördü

Depremde Hatay'daki İngiliz Protestan Mektebi de hasar gördü
Adana'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Adana'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Kayseri'de meslek liselerinde depremzedeler için soba üretildi

Kayseri'de meslek liselerinde depremzedeler için soba üretildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet