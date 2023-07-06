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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarına devam edildi.

Salim Taş  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa, Samandağ, Kırıkhan, Belen, Reyhanlı, Arsuz, Yayladağı ve Erzin ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.

Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.

İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

Bazı ev sahipleri, çalışmaları takip etti.

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