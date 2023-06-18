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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam etti.

Salim Taş  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar sürdü.

Çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, ekiplerin kontrolünde iş makineleriyle yıkıldı.

İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

Çalışmaları bazı ev sahipleri de takip etti.

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