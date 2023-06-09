Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam etti.
Hatay
Ağır hasar aldığı belirlenen Antakya, Defne, Samandağ, İskenderun, Arsuz, Hassa, Belen, Kırıkhan, Reyhanlı, Kumlu ve Payas ilçelerindeki binalarda çalışma yürütüldü.
Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı yapılar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.
Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.
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