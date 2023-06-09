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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam etti.

Lale Köklü Karagöz  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Ağır hasar aldığı belirlenen Antakya, Defne, Samandağ, İskenderun, Arsuz, Hassa, Belen, Kırıkhan, Reyhanlı, Kumlu ve Payas ilçelerindeki binalarda çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı yapılar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.

Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.


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