Dolar
27.56
Euro
28.98
Altın
1,823.62
ETH/USDT
1,637.80
BTC/USDT
27,696.00
BIST 100
8,387.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 6 bina ekiplerce kontrollü yıkıldı.

Salim Taş  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdü Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Ürgen Paşa, Cumhuriyet ve Cebrail mahallelerinde ağır hasarlı 6 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman yangınlarıyla mücadelede "küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması" önerisi
Beypazarı'nda kömür madeninde çökme sonucu oluşan hava basıncından dolayı 15 işçi hafif yaralandı
Edirne'de DSİ, kanalda balık ölümleriyle ilgili inceleme yaptı
Esenboğa Havalimanı'nda "kimyasal madde" tatbikatı
Adalet Bakanı Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin adalet bakanlarıyla görüştü

Benzer haberler

Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdü

Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi

Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı

Hatay'da ağır hasarlı 7 bina kontrollü şekilde yıkıldı

Hatay'da ağır hasarlı 7 bina kontrollü şekilde yıkıldı
Hatay'da depremzedeler için yapılan köy evlerinde ilk teslimat kasımda

Hatay'da depremzedeler için yapılan köy evlerinde ilk teslimat kasımda
Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı

Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet