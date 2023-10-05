Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdü
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 6 bina ekiplerce kontrollü yıkıldı.
Hatay
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Ürgen Paşa, Cumhuriyet ve Cebrail mahallelerinde ağır hasarlı 6 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.