Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,906.00
BTC/USDT
27,216.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, depremler sonucu ağır hasar alan 4 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Salim Taş  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Hatay'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından boşaltılan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bina kendiliğinden çöktü.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Enkazda inceleme yapan ekipler, kimsenin olmadığını belirledi.

Çevresinde önlem alınan enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, biri kadın olmak üzere iki terörist teslim oldu
"İhtiyat birliği" olarak Kosova'ya gidecek Mehmetçik'in kullanacağı araçların intikali başladı
Hatay'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek
Küba Dışişleri Bakanı Rodrguez ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik etti

Benzer haberler

Hatay'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Hatay'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Rauf Bey Gemisi'nde LGS sınavı ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler yüksek puan hedefliyor

Uzmanlardan "Milyonlarca riskli konut uygun maliyetlerle güçlendirilerek kurtarılabilir" çağrısı

"Hatay nar ekşisi" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

"Hatay nar ekşisi" coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Hatay'da yapımı tamamlanan 162 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi

Hatay'da yapımı tamamlanan 162 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi
Hatay'da çadır kentte Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı

Hatay'da çadır kentte Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet