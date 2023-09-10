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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Mehmet Bayrak  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü yıkıldı Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina, ekiplerin çevresinde önlem almasının ardından iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlem sonrasında kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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