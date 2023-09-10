Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Hatay
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina, ekiplerin çevresinde önlem almasının ardından iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
İşlem sonrasında kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.