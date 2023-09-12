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Ekonomi, Asrın felaketi

EBRD'den Türkiye'deki depremden etkilenen KOBİ'lere destek programı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de depremden etkilenen illerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullanımı için destek programı oluşturulduğunu duyurdu.

Gökhan Kurtaran  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
EBRD'den Türkiye'deki depremden etkilenen KOBİ'lere destek programı

Greater London

Bankadan yapılan açıklamada, "Yeniden İnşa Desteği ve Ödeneği" adı verilen program kapsamında, depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli şirketlere destek verileceği bildirildi.

Program kapsamında depremden etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeniden inşası ve onarım masraflarının 60 bin avroya kadar olan yüzde 85'lik kısmının karşılanmasının planlandığı aktarılan açıklamada, işletmelerin bankanın sunduğu danışmanlık hizmetlerinden de faydalanabileceği kaydedildi.

Bankanın bu finansman programının Japonya Maliye Bakanlığı tarafından da desteklendiği belirtilen açıklamada, programın halihazırda depremden etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve Adana illerini kapsamasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, EBRD'nin daha önce söz konusu bölgelere gelecek 2 yıl içinde 1,5 milyar avroya varan yatırım yapacağını duyurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner, "Bölgeye yaptığımız ziyaret; depremin küçük işletmeler üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu, şirketlerin önemli finansal kayıplar, operasyonel aksaklıklar, altyapı hasarı, mali sıkıntı ve daha geniş ekonomik belirsizliklerle boğuştuğunu çok net bir şekilde gösterdi." ifadesini kullandı.

Tuerkner, Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ'lere kritik destek sağlayacak olan "Yeniden İnşa Desteği ve Ödeneği" programını bugün başlatmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.


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