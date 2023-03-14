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Gündem, Asrın felaketi

Depremzede tatlıcı, işine Konya'da devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde evleri hasar gören 4 çocuklu Çevik ailesi, yerleştikleri Konya'nın Karapınar ilçesinde hayatlarına tatlıcılıkla devam ediyor.

Zehra Melek Çat, Fatih Arslan  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Depremzede tatlıcı, işine Konya'da devam ediyor Fotoğraf: Fatih Arslan/AA

Konya

Kahramanmaraşlı Mustafa Çevik, eşi ve dört çocuğuyla depremden sonra bir süre kentte kaldı. Çocukların küçük olması nedeniyle Karapınar'da yaşayan kardeşinin yanına gelen Çevik, burada bir eve yerleşti.

Kardeşinin teklifi üzerine Kahramanmaraş'ta tatlı yapıp sattığı kamyoneti Karapınar'a getiren Çevik, belediyenin yer göstermesiyle yeniden çalışmaya başladı.

Mustafa Çevik, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depreme Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan 8'inci kattaki evlerinde yakalandıklarını, sarsıntıyla uyandıklarını anlattı.

Kalkıp çocuklara bakmak için odalarına gittiğini dile getiren Çevik, "Sarsıntı hafifledikten sonra eşim kızlarımızın yanına gitti, ben de diğer odadaki çocuklara baktım. Koridora toplandık. Sarsıntı devam ediyordu. Eşim 'çıkalım' dedi ama ben sakinleştirmeye çalıştım. Sarsıntı sakinleşince üzerimize bir şey alıp merdivenlerden indik. Evimiz şu an ağır hasarlı." dedi.

Çevik, ilk gün arabaların içinde kaldıklarını, daha sonra diğer aile üyeleriyle müstakil bir evde toplandıklarını belirtti.

O müstakil evde bir hafta kaldıklarını dile getiren Çevik, "Orada şartlar zor olduğu için kentten ayrıldık ve Konya'ya geldik. Karapınar'da Cemal Koçer bize evini açtı, Allah razı olsun. O evde 7-8 gün kaldık, daha sonra daha büyük bir eve geçtik." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ta seyyar aracında tatlı üretip sattığını anlatan Çevik, şunları kaydetti:

"Karapınar'daki kardeşimin tavsiyesiyle, memlekete gittik seyyar satıcılık yaptığım kamyonetimi Karapınar'a getirdik. Hayat devam ediyor, ekmek davası var. Yapabileceğimiz en iyi iş kendi işimiz. Arabayı aldık, geldik. Vatandaşlarımız, Karapınarlılar depremzedelere çok yardımcı oluyor. Bir haftadır tezgah açıyorum. Depremin psikolojik yaraları kısa zamanda sarılabilecek gibi görünmüyor. Şuna seviniyoruz ki sonuçta barınacağımız bir evimiz, bir işimiz var. Çalışmak iyi geldi ama ailem deprem psikolojisini daha atlatamadı. Geceleri halen deprem oluyor hissi devam ediyor. Depremde kardeşimin kayınvalidesi, amcamın kızı ve damadını kaybettik."

"Allah devletimizden razı olsun"

Çevik, "Barınma imkanım olsa Kahramanmaraş'ta bu işimi devam ettirmek isterim ama şu an şartlar zor olduğu için buradayız. Maraş'ımız düzeldiği zaman tekrar döneceğiz memleketimize. Eşim de memleketimize dönmek istiyor. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Sanayide Çevik'in satış yaptığı bölgede esnaf olan Bayram Bilici de "Karapınar halkı olarak gelen misafirlerimize kucak açtık. Herkes yardım etti. Mustafa ağabey de tezgahını açtı. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

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