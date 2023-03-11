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Gündem, Asrın felaketi

Depremler Hatay'da yeni "gölet" oluşturdu

Hatay'ın Payas ilçesi sınırlarından geçen Akçay Deresi'nin önünün "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde kopan kaya ve toprak parçalarıyla kesilmesi sonucu bölgede gölet oluştu.

Abdullah Doğan  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Depremler Hatay'da yeni "gölet" oluşturdu Fotoğraf: Anıl Kuru/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, dağlık bölgelerde heyelana neden oldu.

Payas ilçesine bağlı Sincan Mahallesi sınırlarındaki dağlık bölgede yüksek rakımlı bir dağın zirvesinden kopan büyük kütle, Amanos Dağları'ndan doğan ve Payas Vadisi boyunca uzanan Akçay Deresi'nin önünde set oluşturdu.

Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana biriken su, burada ağaçların arasında turkuaz mavisi bir gölete dönüştü.

Sincan Mahallesi'nde yaşayan Resul Kara, AA muhabirine, depremler sonrası gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını belirtti.

Akçay Deresi'nin önünde heyelanın set oluşturduğunu anlatan Kara, "Dağdan çok büyük bir parça kopmuş. Orası, derin bir çaydı. Dağdan devrilenler dereyi kapatmış. Bundan dolayı da su birikmiş. Gördüğümüzde şaşırdık." ifadelerini kullandı.

Kara, göletin derinliğinin 20, uzunluğunun ise 300 metreyi bulduğunu ifade ederek, "Depremin ne kadar büyük olduğunu çok daha iyi anladık. Buraya artık 'Akçay Göleti' ya da 'Deprem Göleti' diyebiliriz." diye konuştu.

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