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Gündem, Asrın felaketi

Deprem nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesinde yarıklar oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesinde bir kırsal mahalledeki kayısı bahçesinde ve dağda yarıklar oluştu.

Ayhan İşcen   | 02.03.2023
Deprem nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesinde yarıklar oluştu Fotoğraf: Ayhan İşcen / AA

Malatya

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, Darende'de birçok kırsal mahallede de hasara neden oldu.

İlçe merkezine yakın konumdaki kırsal Sayfiye Mahallesi'nde ise kayısı bahçesinde ve dağda yarıklar oluştu. Dağdan kayaların düştüğü mahallede bazı yerlerde toprak kayması olduğu görüldü.

"Daha önce burada böyle bir şey görmedik"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Kul, AA muhabirine, 6 Şubat'ta büyük bir uğultu duyduklarını, sonrasında sarsıntının gerçekleştiğini ifade etti.

Depremin etkisiyle dağda büyük yarık oluştuğunu, adeta dağın iki bölüme ayrıldığını anlatan Kul, "Bu heyelan değil, depremin etkisiyle bu hale geldi. Biz daha önce burada böyle bir şey görmedik. Buradan düşen kayalar da mahalleye yuvarlandı." dedi.

Mahalle sakinlerinden Sebati Boyraz da "İkinci depremden sonra dağ yarıldı ve büyük kaya parçaları mahalleye düştü. Düşen kaya parçaları yol, ağaç ve bahçelere zarar verdi. Allah'a şükür can kaybına yol açmadı." diye konuştu.

Hasan Polat ise "Karşı dağdan ateş topu mu diyeyim, yıldırım mı diyeyim, şimşek mi diyeyim öyle bir şey sanki tepenin yamacında boşaldı. Ondan sonra deprem yavaşladı ve durdu." ifadelerini kullandı.

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