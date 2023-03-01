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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesinde tarımsal faaliyet hareketleniyor

Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'ta bazı çiftçiler ve tarım işçileri tarlalarda çalışmaya başladı.

Ali Cevahir Aktürk   | 01.03.2023
Deprem bölgesinde tarımsal faaliyet hareketleniyor

Kahramanmaraş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bazı çiftçiler ve tarım işçileri tarlaya girdi.

6 Şubat'taki merkez üssü Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan depremlerde büyük hasarın oluştuğu Kahramanmaraş'ta hayat kısmen normale dönmeye başlarken, il merkezinde, iş yerlerinde hasar oluşmayan veya hafif hasar oluşan esnaf kepenklerini açıyor.

Kırsal alanda ise depremden etkilenseler de bazı çiftçiler, havaların ısınmasıyla tarımsal faaliyetlere başladı.

Dulkadiroğlu ilçesinde atıyla tarla sürmeye başlayan çiftçilerden 66 yaşındaki Yaşar Yeşil, AA muhabirine, Ayaklıcoluk Mahallesi'nde yaşadığını, depremde köylerinin üçte birinin yıkıldığını söyledi.

Yaraları sardıktan sonra çalışmaya başladıklarını anlatan Yeşil, daha önce bypass ameliyatı geçirdiğini ancak toprağını bırakmadığını ifade etti.

Depremden sonra kimsenin köyünü terk etmediğini söyleyen Yeşil, "Depremden etkilendik. Bizim burada bir yere giden yok. Herkes evinde barkında." dedi.

Kendi tarlasını sürdükten sonra, arkadaşına yardım için Yusufhacılı Mahallesi'ndeki tarlayı da sürmeye başladığını belirten Yeşil, kazançlarının topraktan olduğunu, çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Onikişubat İlçesi Kılavuz Mahallesi'nde tarım işçisi olarak bir sarımsak tarlasında çalışan 62 yaşındaki Remzi Yırtıcı da depremden evleri hasar görmeden kurtulduklarını dile getirdi.

Havaların ısınmasıyla tarlada çalışmaya başladıklarını ve çapa yaptıklarını aktaran Yırtıcı, "Hayat devam ediyor, çalışmak zorundayız." diye konuştu.

Yırtıcı, bazı komşularının evlerinin yıkıldığını ve çadır kentlere yerleştiklerini sözlerine ekledi.


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