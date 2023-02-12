Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,526.90
BTC/USDT
21,836.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Deprem, Adıyaman'da park halindeki tırları da devirmiş

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da şiddetli sarsıntının etkisiyle park halindeki tırlar da devrildi.

Mesut Varol, Özkan Bilgin   | 12.02.2023
Deprem, Adıyaman'da park halindeki tırları da devirmiş Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Adıyaman-Malatya kara yolunda bir benzin istasyonunda şoförlerinin park ederek içinde uyuduğu tırlar, depremin şiddetiyle yan yattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen sarsıntıyla yan yatan tırlardan sürücüler, kendi çabalarıyla sağ çıkmayı başardı.

Bahçesinde derin yarıkların oluştuğu benzin istasyonunun işletmecisi Muhammet Tubat, AA muhabirine, hasar gören işletmenin içinde yakalandığı depremden canını zor kurtardığını söyledi.

Depremle benzin istasyonunun bir kısmının büyük zarar gördüğünü anlatan Tubat, şunları kaydetti:

"Depremin şiddetiyle iş yerinin önünde park edilen araçlar devrildi. Şoförler dinlenmek için buraya park etmişti. Olay gerçekleştikten yarım saat sonra çıkabildiler. Şoförler bomba patladığını sandı. Savaş çıktığını sandık. Gökyüzü alev kırmızısına döndü. Aşırı bir uğultu vardı. Kıyamet gününü yaşadık. Olayın şokunu birkaç gün atlatamadık. Herkes dehşete kapıldı. Böyle bir şey hiç yaşamamıştık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop, Adana ve Osmaniye'de incelemelerde bulundu
TİSK Başkanı Akkol'dan deprem bölgesine yardımların istikrarlı şekilde devam ettirilmesi çağrısı
Depremden zarar gören Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı
Özbekistan, depremzedelere 5 uçak insani yardım ulaştırdı
Katar, depremzedeler için konteyner evleri Türkiye'ye göndermeye başladı

Benzer haberler

TİSK Başkanı Akkol'dan deprem bölgesine yardımların istikrarlı şekilde devam ettirilmesi çağrısı

TİSK Başkanı Akkol'dan deprem bölgesine yardımların istikrarlı şekilde devam ettirilmesi çağrısı

Depremden zarar gören Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı

Özbekistan, depremzedelere 5 uçak insani yardım ulaştırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan deprem bölgesine 12 bin 888 kişi taşındı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan deprem bölgesine 12 bin 888 kişi taşındı
Papa Franciscus: "(Depremden etkilenenler) Onlar için neler yapabileceğimizi düşünelim"

Papa Franciscus: "(Depremden etkilenenler) Onlar için neler yapabileceğimizi düşünelim"
Çorum'da afetzedeler için çadır imalatı başladı

Çorum'da afetzedeler için çadır imalatı başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet