Darende'de ağır hasarlı binalar yıkılıyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.
Malatya
Bin 700 bağımsız birimin yıkılacağı ilçede, ilk etapta Zaviye, Hacıderviş, Sungur, İbrahimpaşa ve Heyiketeği mahallelerinde bulunan ağır hasarlı meskenler yıkılacak.
Güvenlik tedbirleri alan ekipler, iş makineleri yardımıyla Hacıderviş Mahallesi'ndeki Yıldız Sitesi'ndeki blokların yıkımına başladı.
Yıkım işlemi sırasında toplanan enkaz belirlenen alanlara taşındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.