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Gündem, Asrın felaketi

Darende'de ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.

Ayhan İşcen  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Darende'de ağır hasarlı binalar yıkılıyor Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Malatya

Bin 700 bağımsız birimin yıkılacağı ilçede, ilk etapta Zaviye, Hacıderviş, Sungur, İbrahimpaşa ve Heyiketeği mahallelerinde bulunan ağır hasarlı meskenler yıkılacak.

Güvenlik tedbirleri alan ekipler, iş makineleri yardımıyla Hacıderviş Mahallesi'ndeki Yıldız Sitesi'ndeki blokların yıkımına başladı.

Yıkım işlemi sırasında toplanan enkaz belirlenen alanlara taşındı.

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