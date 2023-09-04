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Gündem, Asrın felaketi

Çelikhan'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Selim Sonkaya  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Çelikhan'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Selim Sonkaya/AA

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Çelikhan ilçesinde kaymakamlık tarafından ihalesi yapılan ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İlçe genelinde 735 binanın yıkılması için çalışma yürütülüyor.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, iş makineleriyle bir yandan binalar yıkılıp diğer yandan da toz taşınımının engellenmesi için sulama çalışmaları yapılıyor.

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