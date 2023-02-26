Çadır kentin "can dostları"
Kahramanmaraş'ta depremlerden kurtulan bazı afetzedeler, evlerinden çıkarken kurtardıkları balık, kuş, keklik, kedi ve köpek gibi hayvanlarıyla çadır kentte bir arada yaşıyor.
Kahramanmaraş
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Sakarya 7'nci Komando Tugay Komutanlığınca, Vali Saim Çotur Stadı ve çevresinde kurulan çadır kent, 3 bin 500'e yakın depremzedenin yanı sıra onlarca evcil hayvana da ev sahipliği yapıyor.
Depremlerde yıkılan ya da hasar gören evlerinden ayrılarak çadır kentte yaşamaya başlayan afetzedeler, evcil hayvanlarını da yanlarından ayırmıyor.
Bazıları arama kurtarma ekipleri ya da sahipleri tarafından, yıkılan binaların enkazından kurtarılan, bazıları ise hasarlı binalardan günler sonra çıkarılan balık, keklik, kedi, köpek ve muhabbet kuşları, çadır kentte besleniyor.
Çadır kentte kalan Hacer Yüce'nin "Çimen" isimli muhabbet kuşu, Cuma Çağlarsu'nun "Matilda" adlı köpeği, Medine Bunsuz'un "Mino" isimli kedisi, Derya Aktürk'ün "Portal" adlı balığı ve Melek Aksu'nun "Boncuk" isimli kekliği, çadır kentte beslenen onlarca "can dost" arasında yer alıyor.
Çadır kentin sevimli sakinlerinin yem ve mama ihtiyaçları, bazı kurumlarla yardımsever vatandaşlar tarafından karşılanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.