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Gündem, Asrın felaketi

BAE, Türkiye’ye bugüne kadar 34 yardım uçağı gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye 34 uçakla 447 ton yardım gönderdiği bildirildi.

Mahmut Geldi   | 16.02.2023
BAE, Türkiye’ye bugüne kadar 34 yardım uçağı gönderdi

İstanbul

Ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE'nin, dost ve kardeş ülkeler Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere insani yardımlarını 11. gününde de devam ettirdiği belirtildi.

BAE'nin 7 Şubat'tan itibaren deprem bölgelerine yardım için başlattığı "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında bugüne kadar Türkiye ve Suriye'ye toplam 78 yardım uçağı gönderildiği aktarılan haberde, Türkiye'ye 34 uçakla 447 ton, Suriye'ye 44 uçakla bin 630 ton insani yardım ulaştırıldığı ifade edildi.

BAE'den Türkiye'ye yardımlar

Depremin meydana geldiği 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziye dilekleri ve desteklerini bildiren BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, BAE Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Vakfı ve BAE Kızılayı tarafından aynı gün başlatılan müşterek operasyon kapsamında, tonlarca insani yardım Türkiye'ye getirilmişti.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar (yaklaşık 942 milyon TL) nakdi yardım yapılacağını duyurmuştu.

BAE, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4'ü yoğun bakım olmak üzere 54 yataklı sahra hastanesini de depremden etkilenenlerin hizmetine açmıştı.

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