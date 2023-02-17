Dolar
18.86
Euro
20.13
Altın
1,838.14
ETH/USDT
1,668.80
BTC/USDT
24,158.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'ın Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde binanın enkazından bir kişi depremin 278. saatinde sağ çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü
logo
Gündem, Asrın felaketi

Afetzedeler için "barınma desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı

Deprem bölgesindeki konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar, başvurularını e-Devlet'te AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

Burcu Çalık Göçümlü   | 17.02.2023
Afetzedeler için "barınma desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden Afetzede Barınma Desteği başvurularının alınmaya başladığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için Afetzede Barınma Desteği başvurularının başladığı bildirildi.

Bu durumdaki kişiler, barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da Hakan Yasinoğlu depremin 278. saatinde enkazdan kurtarıldı
Afetzedeler için "barınma desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı
Başkentte 12 bin 808 depremzede çeşitli kurumlarda misafir ediliyor
MSB, depremzede çocuğunun Mehmetçiğin omzunda dinlendiği anların görüntüsünü paylaştı
Gaziantep Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır koydu

Benzer haberler

Afetzedeler için "barınma desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı

Afetzedeler için "barınma desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı

Bakan Kirişci, deprem bölgesinde mazot ve gübre desteklerinin nakit ödeneceğini açıkladı

Depremzedelere yardım için e-Devlet Kapısı üzerinden iki yeni hizmet

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Yapay zeka alanında 50 bin yeni istihdam oluşturmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Yapay zeka alanında 50 bin yeni istihdam oluşturmayı hedefliyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet