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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da saat 19.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Ahmet Sertan Usul   | 27.02.2023
Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7,34 kilometre derinlikte meydana geldi.

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