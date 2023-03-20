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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da 2 bin 588 prefabrik konut inşa ediliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da 2 bin 588 prefabrik konut yapılıyor.

Rauf Maltaş  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Adıyaman'da 2 bin 588 prefabrik konut inşa ediliyor Fotoğraf:Lokman Akkaya/AA

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda evin yıkıldığı Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut işbirliğiyle kent merkezi yakınlarında 325 dönüm alanda prefabrik konut yapılıyor.

İçinde sıcak su imkanı olan, kış ve yaz şartlarına göre hazırlanan, dayanıklı çelik malzemeden inşa edilen prefabrik konutlar, 1 artı 1 şeklinde, 25 metrekareden oluşuyor.

Spor alanlarından kültür komplekslerine kadar birçok ayrıntı ve sosyal alanın planlandığı "prefabrik kent", yaklaşık 12 bin depremzedeye geçici barınma imkanı sunacak.

Mutfak, banyo da bulunan konutların bir an önce teslim edilebilmesi için vardiyalı olarak 1000'e yakın işçi çalışıyor.

AFAD koordinasyonuyla yapımı tamamlanan konutlara depremzedeler yerleştirilecek.

"En hızlı şekilde tamamlamayı hedefliyoruz"

Projede prefabrik konutlar alan koordinatörü olarak görev alan inşaat mühendisi Ekmel Karaköse, AA muhabirine, şu ana kadar 100 konutu iç donatısıyla hazır hale getirdiklerini ve AFAD'a 10 gün içinde teslim etmeyi planladıklarını belirtti.

Afetzedelere çadırdan daha konforlu bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Karaköse, "Burada Emlak Konut ve TOKİ olarak 2 bin 588 bağımsız bölüm yapıyoruz. Bunlar 1 artı 1 konseptinde olacak şekilde planlanıyor. Her biri banyosu, tuvaleti, mutfağı, ebeveyn yatak odası olacak şekilde tasarlandı. Burada altyapı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Sevkiyatlarımız sürüyor. 7 gün 24 saat çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor." dedi.

Karaköse, kısa sürede kaba inşaatı tamamlanan 150 konutu da iç donatısını tamamlayarak teslim etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Ay sonuna kadar 450 konutumuzu daha tamamlamayı hedefliyoruz. Akabinde de kalan imalatlarımızı da hızlı bir şekilde tamamlayıp depremzedelerimize teslim etmeyi hedefliyoruz." bilgisini verdi.

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