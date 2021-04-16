Savaşlardan miras kalan ölüm kapanları: Mayınlar
Dünyanın pek çok farklı noktasında devam eden çatışmalar sivillerin yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Ankara
Dünyanın pek çok farklı noktasında devam eden çatışmalar sivillerin yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Sıcak çatışmaların devam ettiği bölgelerin yanı sıra savaşların sona erdiği yaşam alanlarında da bölge sakinleri için en önemli tehdit unsurları; mayınlar ve diğer patlayıcılar.
AA, hazırladığı video çalışmasıyla mayın tehdidini gözler önüne sererken, yaptığı özel çekimde bir kara mayınının uzman ekip tarafından nasıl imha edildiğini adım adım mercek altına yatırdı.
Çalışma, mayın temizleme faaliyetlerinde yaşanan zorlukları da güncel veriler eşliğinde ortaya koyuyor.
2019'da dünya genelinde mayınlar nedeniyle en az 2 bin 170 kişi öldü ve 3 bin 357 kişi yaralandı. Ölüm ya da yaralanmaların yüzde 80'ini siviller oluşturuyor. Bu sivillerin yüzde 43’ü ise çocuklar. Uzmanlar, kayıtlı verilerin dışında da vakaların yaşandığını belirtiyor.
AA’nın konuyu birçok farklı boyutuyla ele aldığı video çalışmasına Birleşmiş Milletler Mayın Harekât Merkezi (UNMAS) Cenevre Ofisi Başkanlığını yürüten Bruno Donat da görüşleriyle katkıda bulundu.
AA, mayın tehdidinin etkisi altında yaşamak zorunda kalan yüz binlerce sivilin yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.