Dolar
32.19
Euro
34.89
Altın
2,388.01
ETH/USDT
3,752.80
BTC/USDT
70,200.00
BIST 100
10,903.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Araştırma

Araştırma: ABD'de günlük esrar kullanımı günlük içki tüketimini geride bıraktı

ABD'de yapılan bir araştırma, ülkede günlük esrar kullanımının günlük içki tüketimini geride bıraktığını ortaya koydu.

Salih Okuroğlu  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Araştırma: ABD'de günlük esrar kullanımı günlük içki tüketimini geride bıraktı

Ankara

Carnegie Mellon Üniversitesi bünyesinde yapılan araştırmada, ABD Ulusal Uyuşturucu Kullanımı ve Sağlık Anketi verilerinden faydalanılarak, ülke genelindeki günlük alkol tüketimi ile esrar kullanımı ele alındı.

Anketin yapılmaya başlandığı 1979 ile 2022 yılları arasındaki verilerin esas alındığı araştırmaya göre, esrar kullanımı 1992'de en düşük seviyesini gördü.

Günlük esrar kullanımını bildirme oranında 1992'den 2022'ye kadar 15 kat artış yaşandı.

Günlük alkol tüketenlerin sayısı, 1992'de esrar kullananların sayısının 10 katı olurken, 2022 rakamlarına göre ülkede yaklaşık 17,7 milyon kişi "her gün" veya "neredeyse her gün" esrar kullandı, 14,7 milyon kişi ise "her gün" ya da "neredeyse her gün" içki içti.

Verilerin tutulduğu 1979'dan bu yana günlük esrar kullananların sayısı ilk kez 2022'de günlük içki tüketenlerin sayısını geçti.

Ülkede içki tüketenlerin sayısının çok daha fazla olduğu belirtilen araştırmada, günlük esrar veya günlük içki tüketimine odaklanıldığı vurgulandı.

Carnegie Mellon Üniversitesinde "esrar politikası araştırmacısı" olan, çalışmanın yazarı Jonathan Caulkins, "Mevcut esrar kullanıcılarının yüzde 40'ı her gün ya da neredeyse her gün esrar kullanıyor ki bu da tipik alkol kullanımından çok tütün kullanımıyla ilişkili bir örnek." dedi.

Araştırma bulguları "Addiction" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
'Uluslararası Ceza Mahkemesinin Netanyahu'ya ilişkin talebi umarız ki karara dönüşür'
Ordu'daki Gaga Gölü turizme kazandırıldı
Trabzon'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Benzer haberler

Araştırma: ABD'de günlük esrar kullanımı günlük içki tüketimini geride bıraktı

Araştırma: ABD'de günlük esrar kullanımı günlük içki tüketimini geride bıraktı

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi kapsamında Türk iş insanlarına büyük görev düşüyor

GÖRÜŞ - Putin'in Çin ziyareti: Doğu ittifakı güçleniyor mu?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Netanyahu'yu Kongre'ye davet etmekte ısrarcı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Netanyahu'yu Kongre'ye davet etmekte ısrarcı
ABD'li Senatör Graham, UCM'nin İsrailli yetkililer hakkındaki "yakalama kararı" başvurusunu eleştirdi

ABD'li Senatör Graham, UCM'nin İsrailli yetkililer hakkındaki "yakalama kararı" başvurusunu eleştirdi
ABD'de polis, Michigan Üniversitesindeki Filistin'e destek kampını dağıttı

ABD'de polis, Michigan Üniversitesindeki Filistin'e destek kampını dağıttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet