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Antarktika Bilim Seferi

Şahika Ercümen'in Antarktika gururu

Serbest dalış dünya rekortmeni Ercümen, Antarktika'ya Türk bayrağının çok yakıştığını söyledi.

Hüseyin Eroğul   | 13.03.2019
Şahika Ercümen'in Antarktika gururu

İstanbul

Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu olarak adını dünyaya duyuran Şahika Ercümen, AA muhabirine "beyaz kıta"da gerçekleştirdiği dalışı anlattı. 

Zor bir dalış gerçekleştirdiğinden bahseden milli sporcu, "Orada tüpsüz dalan ilk kadın sporcu oldum. Bu, birçok zorluğu beraberinde getiriyor. Hava çok soğuk, insanın yaşamadığı bir kıta. Sıfırın altında 1 derecede nefes tutarak dalış yapmak, ıslak, koruması olmayan bir elbiseyle dalmak çok zor. Ancak orada bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici. O beyazlığın üzerine bayrağımız çok yakıştı." diye konuştu.

Zorlu bir yolculuk yaptıklarını aktaran Şahika Ercümen, "Ulaşım çok zor, 24 Şubat'tan 6 Mart'a kadar hep yollarda geçti. Orada insanın yaşamaması ve ulaşımın zor olması iyi bir şey. Orası bilimin ve barışın kıtası, umarım öyle kalır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası bir giyim markası ile sponsorluk anlaşması yapan ve markanın Türkiye temsilcisi olan Şahika Ercümen, yeni dünya rekorlarının peşinde olduğunu vurgulayarak, "Yaz döneminde dalışlar var. Bana sağlanan destek, yan sponsorluk. Tüm rekor denemelerinin masrafını karşılayacağımız sponsoru bulduktan sonra ülkemizi temsil etmek ve yeni bir dünya rekoru kırarak ülkemizi gururlandırmak istiyorum. Dünya Şampiyonası'nın takvimi belli olunca antrenmanlarımızı düzenleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bireysel sporcular için sponsorluğun önemine dikkati çeken Şahika Ercümen, şunları kaydetti:

"Çok yetenekli olmasına rağmen destek bulamadığı için bunu belli bir yere kadar devam ettiren sporcular var. Bu, benim kariyerimde de böyleydi. Hep sponsor engeline takılıyordum. Fakat birisi son dakika bir başarıya destek olup sahiplenip elimden tutuyordu. Ülkemize çok büyük başarılar kazandırabilecekken bunu yapamadığım zamanlar oldu. Bu sene çok önemli bir projede bana katkı sağlayacak bir sponsorla birlikteyim." 

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