Dolar
34.34
Euro
37.42
Altın
2,738.86
ETH/USDT
2,430.60
BTC/USDT
67,875.00
BIST 100
8,663.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

YSK Başkanı Yener, başkanlık seçimleri için ABD'de

Ziyaret kapsamında Federal Seçim Komisyonunu ziyaret eden YSK heyeti, oy verme günü dahil tüm seçim sürecini yerinde gözlemleyecek.

Alper Şaşmaz  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
YSK Başkanı Yener, başkanlık seçimleri için ABD'de

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve YSK Üyesi Ali Ürker, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yarın yapılacak 60. başkanlık seçimlerini gözlemleyecek.

YSK Başkanı Yener ve YSK Üyesi Ürker, yarın yapılacak ABD seçimleri için Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, Federal Seçim Komisyonunu ziyaret eden YSK heyeti, seçim alanında çalışma gösteren diğer kurumları da ziyaret edecek ve oy verme günü dahil tüm seçim sürecini yerinde gözlemleyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY yılın üçüncü çeyreğinde 24,5 milyon yolcu taşıdı
Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Novi Sad'daki kaza nedeniyle taziye defteri açıldı
YSK Başkanı Yener, başkanlık seçimleri için ABD'de
Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay temini için başvuru tarihi uzatıldı
Somali Deniz Görev Grubu, Oruç Reis Araştırma Gemisi'ne refakat etti

Benzer haberler

YSK Başkanı Yener, başkanlık seçimleri için ABD'de

YSK Başkanı Yener, başkanlık seçimleri için ABD'de

YSK'ya Dünya Seçim Organları Birliği'nden "Şeffaflık Ödülü"

Yargıtay üyesi Celal Albay, YSK üyeliğine seçildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet