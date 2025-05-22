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AA Yayınları

Podcast Gazeteciliği

22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Podcast Gazeteciliği

Yayın Adı: Podcast GazeteciliğiSayfa Sayısı: 318
Basım Tarihi: 2025Boyut: 13,5 x 19,5 cm
Tür: Medya-İletişimISBN: 978-625-95851-1-6   
Dil: İngilizceEtiket Fiyatı: 270 TL

Kitap hakkında

Podcast gazeteciliğinin yükselişi, yeni bir sesli habercilik anlayışını beraberinde getirdi. Podcast yayıncılığı, sürükleyici hikâye anlatımı sunarak ve daha önce yeterince temsil edilmemiş topluluklara ulaşarak, dijital gazeteciliğin en hızlı büyüyen türlerinden biri hâline geldi. Ancak bu büyüme, dezenformasyon tehlikesi, sponsorların içerik üzerindeki etkisi, belirli platformların tekelci konumu ve gazetecilik ilkelerine bağlılık gibi kritik tartışmaları da beraberinde getiriyor.

David O. Dowling, podcast yayıncılığının, haberciliğin temel işlevlerini ve gazeteciliğin kimliğini nasıl dönüştürdüğünü ele alıyor. Geleneksel ve dijital gazetecilikle etkileşimini analiz ederek, bu yeni haber formatının getirdiği vaatleri ve riskleri değerlendiriyor. Haber ile eğlence, editoryal ile reklam, tarafsızlık ile öznellik arasındaki sınırların giderek bulanıklaştığı bu ortamda, podcast yayıncılığı bir yandan özgün seslere alan açarken, diğer yandan büyük medya kuruluşlarının ve siyasi aktörlerin etkisini artırmasına da zemin hazırlıyor.

Podcast yayıncılığının gazetecilik üzerindeki etkilerini anlamak isteyen herkes için vazgeçilmez bir kaynak.

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